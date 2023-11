Elif Elmas ha segnato il gol decisivo in Atalanta-Napoli e ha poi parlato a Dazn a caldo. Le sue parole.



MATCH-WINNER - "Abbiamo cambiato allenatore, abbiamo iniziato contro una grande squadra ed era difficile ripartire ma siamo i campioni d'Italia e questa partita era fondamentale. Siamo stati uniti, abbiamo parlato tra noi e si vede in campo. Mazzarri ci ha dato una grande mano, in questi giorni ci ha aiutato molto. Questo è un gol anche di Osimhen, mi ha dato una grande palla. Pensiamo di partita in partita, guardiamo solo a noi e poi la classifica solo in un secondo momento