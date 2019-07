Accompagnato dal suo procuratore George Gardi, Elijf Elmas è pronto a iniziare la sua avventura da nuovo giocatore del Napoli. Il calciatore macedone appare infatti in una foto postata sul suo profilo Instagram dal'agente, in partenza dall'aeroporto di Instanbul. Nelle prossime ore, l'ex Fenerbahce è atteso a Roma nella clinica Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà al Napoli e raggiungere la squadra a Dimaro.