Tra i problemi di inizio stagione del Napoli c'è la situazione di. Il macedone non è contento della sua gestione finora, ha totalizzato 11 presenze tra campionato e Champions ma i minuti totali in campo non sono neanche 300;. Elmas vuole più spazio, l'ha raccontato anche ad alcuni suoi compagni nello spogliatoio. Il suo futuro a Napoli è in bilico e la società è pronta a valutare eventuali offerte.- Intanto bisognerà capire se giocherà di più con Mazzarri e in che ruolo, per riflettere anche su un eventuale addio a gennaio; poi molto dipenderà da chi sarà l'allenatore del Napoli il prossimo anno: se arriverà un tecnico che deciderà di puntare su Elmas o meno.. A meno di offerte irrinunciabili la società a gennaio vorrebbe tenerlo, per poi cercargli una nuova sistemazione in estate.- La sensazione è che a un anno dalla fine del contratto il club. Il presidente non voleva togliere pedine alla squadra che aveva appena vinto lo scudetto: ha resistito alle tentazioni arabe per Osimhen, è riuscito a tenere Zielinski e l'unica cessione importante è stata quella di Kim che aveva una clausola rescissoria di 50 milioni. Oggi il Napoli non gira, Mazzarri ha sostituito l'esonerato Garcia e ora va trovato un nuovo equilibrio. Elmas scalpita per avere più spazio, altrimenti è pronto a fare le valigie.