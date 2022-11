Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Udinese:



"Dopo il gol sono andato sotto la curva, è stato un momento splendido. Questi numeri li faccio da sempre, a volte gioco nella posizione ideale per farli e altre no, ma sia io che Kvara abbiamo cose del genere nelle nostre corde. La concorrenza è fondamentale in una squadra come la nostra"