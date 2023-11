Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro l'Union Berlino: "Questa partita vale tanto, è importante giocare anche bene senza guardare come ci arrivano loro. Dobbiamo fare il massimo per prenderci i tre punti, ma dopo di questa ci sono altre due partite da giocare. La qualificazione agli ottavi non si decide oggi".



Maradona stadio amico?

"Non è mai facile giocare qui, ma è sempre un grande onore farlo con questa maglia. Stiamo avendo un po' di difficoltà in casa ma è un piacere giocarci, cercheremo di portare a casa questi tre punti importantissimi".



La rete di Salerno può essere la svolta?

"Non lo so, ho fatto un gol che può valere tanto, ma vediamo".