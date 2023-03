sta vivendo una grande stagione con la maglia del Napoli, nonostante non sia nell'undici titolare di Luciano Spalletti. Il centrocampista macedone si è raccontato in un'intervista ai microfoni di DAZN:- "In Macedonia si guarda sempre il calcio italiano. Il mio giocatore preferito era Totti, tifavo Roma. Dopo ho iniziato a guardare anche l'Inter".- "Il mio primo ricordo di Napoli erano le strade strette. Quando sono sceso dall'aereo sono subito andato a mangiare la pizza. Io sono felice di essere nato a Skopje, però Napoli è più bella, più grande, c'è il mare, tante cose da fare. La mia cosa preferita da fare qui? È la pizza, ne mangio tante. Il caffè di Tommaso è il numero uno, mai provato uno così buono".- "Qui sono tutti miei amici, con tutti mi comporto benissimo e allo stesso modo. Un punto di forza avere nazionalità diverse? Non conta, è importante il carattere, dipende che uomo sei e in base a quello lo spogliatoio sarà forte. Anche gli anni scorsi avevamo caratteri buoni, eravamo forti, ma quest'anno gira tutto bene. Lo scorso anno non girava questa fortuna".- "Osimhen sta facendo un campionato buonissimo, è il capocannoniere ed è importante sia per lui che per noi. Quando segna gli cantiamo la canzone".- "Kim, un grande uomo con il carattere giusto. È impressionante. Ma ci sono anche Kvara, Lobotka, Zielinski, Anguissa, Mario Rui. Non finisco più".- "Il condottiero in campo è Spalletti, nello spogliatoio Di Lorenzo".- "Il mister ha creato un gruppo buono, migliorato il gioco di squadra. Mi ha fatto giocare più velocemente, sono migliorato con lui. Questo calcio è divertente, poi sono tutti grandi calciatori. E dico tutti, non solo i primi undici. La palla va a mille all'ora in allenamento, come noi".