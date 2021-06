Nikola Gjoskevski, agente di Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, parla a CalcioNapoli24 TV: "Tutta la Macedonia attende con ansia l'Europeo, è un evento mai vissuto prima. C'è la consapevolezza di essere una buona squadra che fa un buon calcio anche contro nazionali sulla carta più forti. Eljif sa bene di essere uno dei punti di riferimento della nazionale. La delusione per la mancata qualificazione è stata tanta nel ragazzo: è il calcio e può capitare. Ora è concentrato sull'Europeo e di fare bene con il Napoli perché vuole vincere con questa maglia. Noi tutti pensiamo che Spalletti avrà grandi successi con lui, stiamo parlando di uno degli allenatori più importanti in circolazione. Il Napoli con Elmas ha fatto un progetto a lungo termine facendogli un rinnovo di contratto. Futuro? La sua preferenza è restare al Napoli. Nel mercato non si sa mai, ma il prestito non è accettabile".