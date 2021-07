Dopo aver concluso la prima parte del ritiro estivo effettuato a Dimaro, ildi Spalletti ha avuto qualche giorno di riposo ed è tornato ad allenarsi mercoledì. La squadra si è preparata nel suo centro sportivo in vista anche dell'amichevole di lusso contro il, in programma oggi pomeriggio alle 16:30 in Germania. Spalletti non potrà ancora contare su, sempre in vacanza post Europeo, e nemmeno sui vari infortunati: ultimo in ordine cronologico, che dovrà stare fuori tra i due e i tre mesi. Nella lista dei convocati per la sfida contro i tedeschi ci sono tante assenze,. Sono solo cinque, infatti, i centrocampisti convocati:, in attesa di Fabian Ruiz e del ritorno di Demme.. Il preferito rimane, mediano svizzero classe '96 del. La formula sarebbe quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. I tedeschi lo valutano almeno, una cifra che attualmente – senza uscite – il Napoli difficilmente potrebbe raggiungere. Le alternative sonodellodel. Il primo, acquistato dagli inglesi nel gennaio 2020 per, potrebbe lasciare l'Inghilterra ad un prezzo di saldo, data la retrocessione delle Blades in Championship. E l'altro nome rimane quello di Basic, che va in scadenza neled è stato accostato anche alla. Sul croato, però, i biancocelesti sono più vicini a raggiungere un accordo con i francesi.- Oltre ai tre citati, sul taccuino dirimangono sempre altri due centrocampisti che in Italia conosciamo bene, ovvero. Il francese ha lasciato Napoli dopo l'ultima stagione giocata con Gattuso ed è tornato al. I blues lo vorrebbero lasciar partire e Baka rappresenterebbeper aggiungere un tassello in mezzo al campo., regalando così un giocatore utile e funzionale al Napoli che andrebbe a rinforzare il reparto dove c'è più bisogno. E poi rimane, sempre apprezzato dalla dirigenza partenopea negli ultimi anni.Operazione molto difficile, quindi, per il momento. Giuntoli sta valutando tutte le piste possibili, l'obiettivo è quello di prendere un centrocampista subito e magari chiuderlo un altro nelle prossime settimane. Spalletti ha bisogno di rinforzi in mediana per presentare al meglio il suo 4-2-3-1.