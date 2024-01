Napoli, emergenza centrocampo: infortuni, Zielinski, Traorè e le nuove scelte di Mazzarri

Giovanni Annunziata

Tra i tanti problemi in casa Napoli, nonostante la vittoria in rimonta sulla Salernitana, viene fuori anche l'emergenza a centrocampo. È arrivato, sì, un successo in extremis grazie al gol decisivo di Rrahmani, ma con esso anche cattive notizie, ovvero quelle degli infortuni e delle tante assenze che stanno colpendo gli azzurri e soprattutto la mediana della squadra di Walter Mazzarri



TROPPI FUORI - Il primo uomo che ha perso Mazzarri è stato Elmas, un vero jolly per questo Napoli, ma ceduto subito al Lipsia. Poi la Coppa d'Africa ha portato via Anguissa, che sarà out per il prossimo mese. Si aggiungono gli infortuni di Cajuste, uscito nel secondo tempo del match contro la Salernitana per un problema muscolare, e di Zielinski che ha un retrogusto di mercato, promesso sposo all'Inter il prossimo anno. Restano, di ruolo, i soli Lobotka, Gaetano e Demme.



DAL MERCATO - Ora servono delle risorse dal mercato di gennaio, al più presto. Già in questi giorni perché giovedì ci sarà la semifinale in Supercoppa contro la Fiorentina. Ad un passo l'arrivo di Traorè in prestito dal Bournemouth, che però non è proprio un centrocampista di ruolo. Poi l'idea Barak, ma la Fiorentina al momento fa muro. Infine si cerca di stringere per Orel Mangala del Nottingham Forest, ma occorre accelerare i tempi. A maggior ragione dopo le notizie che ha portato la gara con la Salernitana.