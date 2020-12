La catena di sinistra della Nazionale italiana, formata da Lorenzo Insigne e Emerson Palmieri, potrebbe riproporsi anche al Napoli. Come riporta Agipronews ci credono i betting analyst che offrono il ritorno di Emerson Palmieri in Italia, dopo l’esperienza alla Roma, a 6,00. D’altronde, l’avventura con la maglia del Chelsea del terzino italo-brasiliano non sta procedendo al meglio, come testimonia l’unica apparizione collezionata finora in stagione per un totale di 8’ in campo a Newcastle. Una probabilità in più se si pensa anche all’operazione che ha vestito d’azzurro Tiémoué Bakayoko: prestito da trasformare in altro dopo le valutazioni del caso.