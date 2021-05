Tra i nomi in cima alla lista di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, c'è quello di Emerson Palmieri. Seguito oramai da tempo dagli azzurri, il terzino del Chelsea non è tra le prime scelte di Tuchel e il suo contratto con i Blues scadrà tra un anno.



Il Napoli interessa all'italobrasiliano e l'arrivo di Spalletti potrebbe mettere questa destinazione in cima alla sua lista di preferenze. Bisogna ancora capire come impostare la trattativa perché il Napoli vorrebbe partire da un prestito, modalità che non convince il Chelsea dato che tra un anno scadrà il contratto di Emerson Palmieri. Lo riporta oggi Repubblica.