Emerson Palmieri, che ha sostituito Spinazzola a Euro2020 in semifinale e finale con la maglia dell'Italia, vuole tornare in Serie A. Il Napoli è in pole position per assicurarsi il mancino del Chelsea: come scrive il Corriere dello Sport c'è già stato un contatto tra Luciano Spalletti e l'ex Roma, che ha già dato il suo ok.