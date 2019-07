Gianluca Di Marzio, a Sky Sport, ha spiegato: "Emissari di De Laurentiis sono in Turchia per trovare l'accordo definitivo con il Fenerbahce per l'acquisto di Elmas. Per il giocatore del Fenerbahce è ancora in corso un'altra 'missione' in Turchia con un emissario del Napoli che è ancora a Istanbul per avvicinarsi alla richiesta del Fenerbahce e quindi anticipare la concorrenza di altri club che si stanno inserendo. Insomma, gli azzurri vogliono chiudere per Elmas il più presto possibile. Sabato farà le visite mediche Manolas".