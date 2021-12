La 17a giornata di Serie A continua con i due match delle 18, Napoli-Empoli e Sassuolo-Lazio. Di seguito, tutti gli episodi da moviola delle due gare.



NAPOLI-EMPOLI Domenica 12/12 h 18.00



Arbitro: MARINELLI

Guardalinee: Tegoni e Cipresa.

Quarto uomo: Marini.

Var: Mariani.

Avar: Alassio.



62' - Punizione per il Napoli, Mario Rui calcia in area avversaria con Juan Jesus che risolve una mischia portandosi il pallone in porta. L'arbitro annulla per fuorigioco del brasiliano, decisione corretta.



SASSUOLO-LAZIO Domenica 12/12 h 18.00



Arbitro: SOZZA

Guardalinee: Vivenzi e Lombardo.

Quarto Uomo: Cosso.

Var: Irrati.

Avar: Carbone.