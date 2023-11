Il Napoli ha dovuto rinunciare ad Amir Rrahmani per un mese a causa di problemi muscolari, una lesione alla coscia rimediata a metà settembre. Il rientro in campo in occasione di Napoli-Verona del 21 ottobre tra alti e bassi (male contro il Milan, meglio con gli scaligeri, l'Union Berlino e la Salernitana). Non arrivano buone notizie per Rudi Garcia perché Rrahmani dovrà saltare Napoli-Empoli in programma domenica 12 novembre alle 12:30 al Maradona. Nessun infortunio questa volta, sarà impegnato con la sua nazionale. Infatti il Kosovo giocherà proprio domenica il recupero contro Israele, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei.