Napoli-Empoli, le pagelle di CM: McTominay risponde a Conte, Lukaku fa morbidi Viti e Marianucci. Esposito ci prova

Napoli-Empoli 3-0



NAPOLI



Meret 6: per poco Esposito non lo sorprende, lui si fa trovare pronto sulla conclusone da lontano dell'attaccante. Brividi solo sul colpo di testa di Grassi nel finale.



Mazzocchi 6: gioca lui al posto di capitan Di Lorenzo che fin qui non aveva saltato nemmeno un minuto. La differenza è abissale ma disputa una gara ordinata e diligente, soprattutto quando, nel primo tempo, è nelle vicinanze dell'area tecnica di Conte. (dal 75' Spinazzola sv)



Rrahmani 6: poco dopo la mezz'ora rischia regalando il pallone a Fazzini, spesso è lui ad impostare perché i centrocampisti sono marcati a uomo. Poi gestisce senza ulteriori affanni.

: non molto da registrare in difesa, l'Empoli ci prova soprattutto da lontano. Uno scontro fortuito con Esposito provoca qualche brivido temendo eventuali controlli Var. In avvio di ripresa prova a colpire di testa su corner. (dal 72': qualche minuto per mettere una firma su una stagione ai margini): non si vede fino al 54', quando si inserisce in area e prova a girare di testa un cross velenoso di Neres. Poi entra in partita e da lì offre una prestazione notevole impreziosita dall'assist per Lukaku. Probabilmente è anche merito del calo dell'Empoli.

: senza Anguissa squalificato vince il ballottaggio con Billing e la mossa paga perché McTominay ha più libertà di sganciarsi mentre lui e Lobotka costruiscono. Serve in area il connazionale nella ripresa con un buon pallone. Riesce, a differenza del collega di cui spesso è riserva, anche ad essere pericoloso in avanti. (dall'83': il solito Lobotka, padrone del pallone e del centrocampo con i ritmi che la partita richiede in ogni fase del match.: chiamato in causa da Conte in prima persona alla vigilia, risponde tornando al goal e indirizzando una partita che nei primi minuti è sembrata molto complicata. Avrebbe anche l'occasione per la doppietta nella ripresa, ma il suo tiro dall'interno dell'area su assist di Gilmour è alto. Doppietta che poi trova con un colpo di testa da centro area, mentre la tripletta gliela nega il palo alla destra di Vasquez che aveva freddato calciando di prima. Ci riprova nel finale, il portiere è attento.

: Vasquez disinnesca un suo sinistro a girare dopo pochi minuti dall'1-0. Fa la sua partita e lascia spazio ai corazzieri che gli giocano accanto, che questa sera bastano e avanzano. (dall'82': trova il nono assist del suo campionato con una palla splendida ad aprire il campo per McTominay, tanto che anche Conte gli riconosce la paternità del goal da condividere con lo scozzese. Ammonito nel finale di primo tempo, mangia fisicamente l'Empoli nel secondo tempo e mette a referto il 12esimo goal e il decimo assist della sua stagione, sempre per McTominay. Avrebbe fatto anche l'11esimo passaggio vincente, ma lo stesso ex United coglie il palo. Doppia doppia, volto della corsa Scudetto. (dall'82'

: al 27' ha l'occasione di segnare sbucando sul secondo palo su un cross da destra, Vasquez d'istinto gli nega il goal. Per il resto sembra il meno in palla dei suoi fino a quando non si accende e serve al 54' la palla buona per Olivera che non colpisce bene di testa, e una ventina di minuti dopo offre a Lukaku la chance di fare doppietta, sprecata. Vasquez gli para un diagonale insidioso sul primo palo nei minuti finali.: le assenze di Di Lorenzo e Anguissa pesano e l'Empoli per un'ora offre resistenza, ma era davvero impossibile non sfruttare la differenza di valori e i tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa di D'Aversa.

: si sapeva che sarebbe stata una serata complicata. Risponde come può a Neres, poco da fare sulla prima rete di McTominay mentre sulla seconda è preso un po' alla sprovvista. Lukaku è fin troppo vicino per sbagliare. Graziato una volta per uno dai due marcatori di serata.: limita Neres e svolge il proprio compito in maniera notevole, rispetto agli altri due che soffrono come dannati contro i panzer Lukaku e McTominay: un salvataggio portentoso in area su Lukaku e un buon biglietto da visita per quelli che presto saranno i suoi tifosi, quelli del Napoli che lo ha opzionato. Poi affonda con la squadra col passare del tempo: c sarà modo di fornire prestazioni migliori al Maradona in futuro.

: più difficile il suo lavoro rispetto a quello di Goglichidze, tra Politano e Lukaku il Napoli si appoggia spesso sul centro/destra dell'attacco. Mura Lukaku nella ripresa, salvo poi capitolare pochi secondi dopo in occasione del 2-0 a firma dello stesso belga. (dal 72': suo il primo tiro del match, un colpo di testa murato da Juan Jesus in area. Poi poco altro, addirittura a un certo punto del secondo tempo Olivera decide di spingere e non ce n'è.: è un centrocampista molto sottovalutato, quando è in campo l'Empoli è molto difficile da affrontare. Anche stasera organizza una degna opposizione da parte dei toscani ad una squadra sensibilmente più forte, una resistenza che dura fino all'ora di gioco. Crolla anche lui nella mezz'ora finale, ma ha un sussulto d'orgoglio con un colpo di testa fuori non di molto nel finale.

: duello tutto scozzese con McTominay, che appena ha un minimo di spazio galoppa e segna rovinando il piano partita. La sfida è ampiamente persa, ma anche ampiamente impari. (dall'82': uno dei più positivi dei toscani, stasera come in stagione. Mette cross interessanti, crea grattacapi a Mazzocchi. Forse con Di Lorenzo sarebbe stato peggio.: volenteroso, ha bisogno di ritrovare la continuità dopo tanti problemi fisici in stagione. Va al tiro da lontano nel primo tempo, gioca con ordine e sostanza tra le linee. Però poi a un numero 10 si chiede la scintilla, e quella non arriva mai. (dal 60': entra nel momento in cui la squadra cede, non la vede mai. Servirà la sua presenza in area contro il Venezia nella prossima giornata)

: apporto trascurabile alla fase offensiva, diligente senza palla. Scompare dalla partita con il tempo, la colpa è sua fino a un certo punto. (dall'82': spesso gioca a supporto di una punta, ma anche da terminale offensivo unico fa una bella figura in casa della seconda in classifica e per poco non segna con una perla da fuori nel finale di primo tempo. Solissimo, nella ripresa è il nulla come tutto l'Empoli.: non gli si può dire nulla in merito alla partita di stasera, che addirittura per un'ora è parsa anche in equilibrio. Arriva a Pasqua con di fronte una partita fondamentale contro il Venezia: lì si deciderà molto in chiave salvezza.