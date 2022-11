Dopo il successo sofferto al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, il Napoli capolista di Luciano Spalletti ospita l'Empoli al Maradona. Gli azzurri, primi a 35 punti e a +6 sul Milan, cercano il decimo successo consecutivo contro i toscani di Zanetti, quattordicesimi a 14 punti e reduci dal successo contro il Sassuolo firmato da Baldanzi. Nei partenopei, Raspadori in vantaggio per rendere il posto dell'infortunato Kvaratshkelia. Al centro dell'attacco il solito Osimhen, a destra Politano. Dietro, Ostigard dovrebbe affiancare Kim. Zanetti affida le chiavi dell'attacco al duo composto da Satriano e Lammers. Calcio d'inizio martedì alle 18:30 (diretta e streaming su Dazn). Di seguito le probabili formazioni:



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Lammers. All. Zanetti