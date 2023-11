Tre punti per operare il sorpasso sule mettersi all'inseguimento del duo in vetta,. Illi cerca nel lunch match dellacon. Al Maradona, alle 12:30, la squadra di Rudivuole mettersi alle spalle le ristrettezze europee e centrare un'altra vittoria in campionato che riaggiusterebbe la classifica. Di fronte una squadra, quella toscana, che spesso ha messo i bastoni tra le ruote agli azzurri con un allenatore,, che è la bestia nera del Napoli. Out le due stelle, il Napoli sfoglia la margherita tra, l'Empoli punta sul ritrovato- Nessun pareggio nelle ultime nove gare di Serie A tra Napoli ed Empoli: sei successi campani (inclusi i due dello scorso campionato) e tre toscani; i partenopei hanno vinto per 2-0 entrambe le gare contro l’Empoli nel torneo 22/23 e non hanno mai ottenuto tre clean sheets di fila contro questa avversaria nella competizione. Sette vittorie casalinghe, un pareggio e due successi ospiti nelle 10 gare di Serie A giocate tra Napoli ed Empoli in terra campana: in ben otto di queste gare, la formazione partenopea ha segnato almeno due reti. Il rendimento della squadra di Garcia in questo campionato è molto differente tra casa e trasferta: lontano dal Maradona gli azzurri viaggiano a 2.33 punti di media in sei partite, tra le mura amiche la media si abbassa a 1.4 in cinque gare. L’Empoli ha stabilito il suo nuovo record di sconfitte (otto) nelle prime 11 giornate di campionato: solo in altre tre circostanze i toscani avevano raccolto sette o meno punti in questa fase del torneo di Serie A (2003/04, 2016/17 e 2018/19, tre stagioni chiuse con la retrocessione in Serie B).