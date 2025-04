Getty Images

Non si può sbagliare, per non perdere lo scudetto. Ildi Antonioè chiamato a rispondere all'Inter di Simone Inzaghi, nel posticipo del Monday Night della, previstoallo stadio Diego Armando Maradona, contro l'di Robertovecchio amico proprio del tecnico partenopeo: contano solo i tre punti per gli azzurri, che devono riportarsi a -3 dai nerazzurri, in un'infuocata lotta scudetto che vedrà nel weekend di Pasqua le sfide Monza-Napoli e Bologna-Inter. I toscani però sono al momento terzultimi, a -2 dalla salvezza. Non solo calcio, campionato e Serie A: siete appassionati di scommesse? Nella nostra sezione appositalista e confronto per questo mese.

Napoli-EmpoliMeret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. All. D'AversaFabbri