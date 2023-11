Il Napoli ospita l'Empoli al Maradona nel lunch match della 12ª giornata di Serie A. I partenopei vogliono scrollarsi di dosso la delusione per il pareggio interno con l'Union Berlino in Champions League e cerca la seconda vittoria consecutiva per continuare la corsa in campionato. Momento difficile invece per i toscani, reduci dalle sconfitte con Atalanta e Frosinone e tornati sul fondo della classifica.



Un solo ballottaggio per Garcia, quello tra Mario Rui e Olivera sulla fascia sinistra, mentre sono diversi i dubbi per Andreazzoli: Baldanzi e Cancellieri sono in vantaggio su Gyasi e Cambiaghi, Cacace più di Bastoni.



NAPOLI-EMPOLI (domenica 12 novembre ore 12.30, diretta streaming su Dazn e tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251)



PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.



EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cancellieri.