Domenica alle 18 il Napoli torna in campo per la 17esima giornata di Serie A e ospita al Maradona l'Empoli. Gli azzurri vogliono rialzarsi dopo la sconfitta con l'Atalanta, la squadra di Andreazzoli invece è in salute e cerca il quarto risultato utile consecutivo (due vittorie e un pareggio nelle ultime tre) per continuare a stupire.



LE ULTIME - Spalletti deve ancora fare i conti con l'emergenza infortuni che non dà tregua al Napoli: Insigne, Osimhen, Fabian Ruiz, Koulibaly, Zambo Anguissa, Lobotka e Manolas, l'elenco degli assenti fa paura. Scelte contate, con Mertens in vantaggio su Petagna per il centro dell'attacco. Andreazzoli invece può sfogliare la margherita e i dubbi sono soprattutto dal centrocampo in su: più Zurkowski che Bandinelli, Bajrami in lieve vantaggio su Henderson e in attacco Cutrone favorito su Di Francesco per affiancare Pinamonti.



DOVE VEDERLA - Napoli-Empoli avrà fischio d'inizio domenica 12 dicembre alle ore 18 e sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, sarà visibile in streaming su Smart Tv, pc, smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Lozano.



Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Parisi; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Cutrone.