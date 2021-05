La pista Allegri è quella più calda in casa Napoli. L'ex allenatore della Juventus è il primo indiziato per sostituire Gattuso che con grosse probabilità domenica siederà per l'ultima volta sulla panchina azzurra.



Secondo quanto riportato dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, la prima scelta di De Laurentiis sarebbe Massimiliano Allegri. È previsto l'incontro tra il suo entourage e la società partenopea il prossimo weekend. Bisogna capire se prima il Real Madrid affonderà il colpo.