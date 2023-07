Tanti, tantissimi tifosi vogliono festeggiare e divertirsi con il Napoli. Attorno alla squadra di Rudi Garcia c'è un'euforia mai vista prima. Influisce, eccome, la vittoria dello scudetto appena un mese fa. Lo scorso anno il ritiro di Dimaro vedeva un'affluenza non tanto importante, complice il momento negativo tra risultati sportivi e le tantissime cessioni che ci sono state. Oggi è un'altra storia, oggi è vera invasione di colori azzurri. Oggi il primo allenamento presso il campo di Carciato che ha fatto registrare un dato record: ben 1616 gli spettatori presenti per assistere alla seduta mattutina, un numero così alto non si è mai visto in 12 anni di ritiro in Val di Sole. E bisogna escludere i tantissimi altri tifosi rimasti fuori per esaurimento posti.