15.55 OTTIMISMO NAPOLI - Terminati gli esami al ginocchio per Ghoulam, che ha lasciato Villa Stuart sorridente. Come riferito da Sky Sport, filtra ottimismo dal Napoli e uno dei componenti dell'ufficio stampa azzurro ha ammesso: "Sta benissimo".



Prima i fastidi in vacanza, ora il Napoli vuole fare chiarezza sulle condizioni di Faouzi Ghoulam e del suo ginocchio: il terzino algerino è tornato in Italia e si è recato presso la clinica Villa Stuart di Roma, dove si sottoporrà ad esami strumentali per verificare se si tratti di un problema di poco conto o di qualcosa di più serio.