Esattamente una settimana fa il Napoli ufficializzava l'esonero di Rudi Garcia con conseguente ingaggio di Walter Mazzarri per la panchina azzurra. Il tecnico francese barcollava già da un po', complici i risultati e le prestazioni non proprio convincenti della squadra. C'è stato, però, un episodio a far scattare la scintilla. Perché in quel Napoli-Empoli (12 novembre) Garcia ha tenuto in panchina il suo uomo migliore, Kvaratskhelia e da lì De Laurentiis si è convinto che quella dell'esonero fosse la decisione giusta da prendere. Lo racconta oggi Repubblica.