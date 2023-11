Sono ore caldissime in casa Napoli, è arrivato il momento di cambiare. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di esonerare Rudi Garcia dopo l'ultima sconfitta interna contro l'Empoli e punta Igor Tudor per la sua successione. Calciomercato.com segue LIVE la situazione: tutti gli aggiornamenti.



12.00 - Nel frattempo Rudi Garcia ha già lasciato Napoli: il tecnico, nella tarda mattinata di oggi, ha preso un volo EasyJet verso Nizza, si unirà alla famiglia in attesa della comunicazione ufficiale dell'esonero.



10.30 - Igor Tudor è il primo nome per sostituire Garcia: il presidente De Laurentiis farà rientro a Roma per incontrare la dirigenza azzurra e portare avanti i colloqui con Anthony Seric, agente di Tudor. L'offerta sul tavolo è di un contratto di 7 mesi (fino al termine della stagione) con opzione unilaterale a favore del Napoli per proseguire anche nell'annata 2024/25.



8.00 - Il retroscena nella pancia del Maradona: De Laurentiis aveva già deciso di esonerare Garcia all'intervallo della sfida, una decisione comunicata in tribuna autorità parlando con un conoscente. La sconfitta maturata nel secondo tempo ha dato forza all'intenzione del numero uno azzurro.