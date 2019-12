La prima di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli non è stata proprio memorabile. Il Napoli ancora non trova la vittoria per uscire dalla crisi ed il Parma la spunta al San Paolo con l'1-2 finale.



Ma non tutto è perduto, anzi siamo solo all'inizio e c'è una lunghissima stagione da giocare per Ringhio e i suoi ragazzi.



PARTENZA FRENATA - Le prime partite di Gattuso sulle panchine delle nuove squadre non sono proprio memorabili. Certo, ci sono stati alti e bassi come nella carriera di qualsiasi allenatore. Ma il suo esordio precedente è stato veramente incredibile.Tutti ricorderanno quel famoso Benevento-Milan del 3 dicembre 2017, quando Brignoli (allora portiere del Benevento) volava al 94' nell'area del Milan trovando un clamoroso 2-2 finale.



ESORDI NAPOLETANI - Nell'ultimo decennio il Napoli ha avuto una risalita importantissima, con De Laurentiis che ha pescato la squadra dal fallimento e dalla Serie C l'ha portata ai vertici, fino a dire la sua anche in campo internazionale. Ai piedi del Vesuvio si sono susseguiti sette allenatori ed ora Gattuso è l'ottavo. Ma come sono andate le loro prime volte sulla panchina del Napoli? Tutto parte da Ventura, che il 12 settembre 2004 trovava il successo al debutto per 1-0 con la Vis Pesaro. Destino analogo è capitato ai vari Mazzarri, Benítez e Ancelotti, tutti capaci di portare a casa una vittoria. Meno bene (ma comunque con un punto conquistato) è andata a Reja e Donadoni, entrambi con il risultato di 1-1. Prima di Gattuso un solo allenatore era partito con una sconfitta. Il suo nome è Maurizio Sarri, che perse per 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo il 23 agosto 2015. L'avvio non è stato sprint, avendo collezionato due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate. La stagione, invece, è migliorata gara dopo gara concludendosi con un secondo posto del Napoli a -9 dalla Juve campione d'Italia.



Che sia di buon auspicio per Rino Gattuso? Questo è difficile da dire, ma se la storia dell'ultimo decennio del Napoli può dare un insegnamento, sicuramente è quello di non giudicare il libro dalla copertina.