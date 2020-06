Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus che potrebbe regalare a Gennaro Gattuso il primo titolo della sua carriera di allenatore, il Napoli è alle prese col caso Lozano. Una situazione scomoda che si protrae da diversi mesi ormai, con le continue esclusioni per ragioni tecniche dell'attaccante messicano, acquistato la scorsa estate dal PSV Eindhoven per oltre 40 milioni di euro. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'atteggiamento poco concentrato del Chucky durante la seduta di allenamento, che ha spinto Gattuso - come riporta Il Corriere dello Sport - ad allontanarlo dal campo.



COME ALLAN - Non è la prima volta che il tecnico azzurro prende provvedimenti nei confronti di un suo giocatore, giudicato non successivamente registrato sulle frequenze di una squadra che sta preparando una partita di enorme importanza e che può imprimere una decisa svolta a una stagione che era partita con tante difficoltà. Lo scorso febbraio, alla vigilia della trasferta di Cagliari, Gattuso aveva utilizzato le maniere forti contro un pezzo grosso dello spogliatoio come Allan, reo di non avere la necessaria concentrazione durante l'allenamento di rifinitura. Stavolta è toccato a Lozano e i rumors su una separazione al termine del campionato - con l'Everton di Ancelotti sullo sfondo - si fanno sempre più insistenti.