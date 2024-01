Napoli, espulso Simeone: ecco quale partita salta

Cambia la finale di Supercoppa italiana contro l'Inter, con il Napoli costretto a giocare in dieci uomini sino al termine della partita. All'ora di gioco è infatti stato espulso per somma di gialli Giovanni Simeone. Il Cholito, ammonito al 56' per fallo su Calhanoglu, è infatti entrato fallosamente su Acerbi a centrocampo. Intervento ingenuo e secondo giallo inevitabile da parte di Rapuano, che ha estratto il rosso.



L'attaccante azzurro salterà dunque la prossima partita di campionato, che vedrà il Napoli affrontare la Lazio all'Olimpico, in una sfida che non vedrà protagonista nemmeno Kvaratskhelia, squalificato.



Simeone, tra l'altro, ha ricevuto la sua prima espulsione in 280 match in carriera, dal suo arrivo in Italia, con i club tra tutte le competizioni, come riportato da Opta.