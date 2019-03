Come riporta Il Mattino, Fabian Ruiz è stato colpito dal virus H1N1, più volgarmente conosciuto come influenza suina.

Per questo motivo, Fabian è stato curato in corsia e non nel ritiro della Nazionale, per evitare un rischio contagio, come invece accadde al Borussia Dortmund nel 2011. Il Napoli ha ricevuto dallo staff sanitario spagnolo tutte le indicazioni circa le condizioni del centrocampista. Da ieri Fabian Ruiz si è trasferito a Siviglia e la società era pronta ad inviare un proprio medico. Ora ci vorranno cinque giorni di riposo, e molto probabilmente sarà out per la trasferta contro la Roma. La società in questa fase ha inviato un avvertimento a tutta la squadra: non devono sottovalutare eventuali sintomi influenzali. La situazione resta sotto controllo, non ci sono segnalazioni da altri calciatori con tosse o febbre.