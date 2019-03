La Gazzetta dello Sport spiega la dinamica dell'infortunio occorso a Fabian nell'allenamento di rifinitura prima del match con il Salisburgo: "Durante l’allenamento di rifinitura, alla Red Bull Arena, s’è fermato Fabian Ruiz. Il centrocampista è stato toccato da Simone Verdi in un contrasto e ha dovuto lasciare il campo. Nello scontro di gioco, lo spagnolo ha riportato una forte contusione alla gamba sinistra ed è rimasto a terra, prontamente soccorso dal medico sociale, Alfonso De Nicola. La sua presenza, stasera, non dovrebbe essere in discussione. Ma, se non dovesse recuperare in tempo, allora Ancelotti inserirà Diawara a centrocampo, spostando Zielinski sulla fascia sinistra"