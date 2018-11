Fabian Ruiz è stato intervistato da Radio Onda Cero: "All'inizio ho avuto difficoltà ad inserirmi per via di un infortunio. Ora il peggio è passato e le cose stanno andando molto bene. Ancelotti è un allenatore molto tranquillo, ti sta sempre vicino. Anche se quando si arrabbia, si arrabbia (ride ndr). Il calcio in Italia è più diretto e veloce, credo che mi sto adattando piuttosto velocemente. Guidare a Napoli è particolare, mia mamma teme sempre che possa fare qualche incidente. Più che la pressione, credo che possa dare solo stimoli essere in competizione con una grande squadra come la Juventus. Il Betis ha fatto un partitone al Cam Nou, Joaquin correva come un ragazzino di 22 anni"