La redazione di Sky aggiorna sui possibili titolari in casa Napoli a poche ore dal match col Liverpool: "Maksimovic titolare potrebbe essere verosimile, ma non possiamo dirlo con assoluta certezza. Darebbe più fisicità alla difesa per contrapporsi allo strapotere dell'attacco del Liverpool. Bisogna anche vedere come ha intenzione di impostare tatticamente il match Ancelotti anche tenendo conto dell'amichevole di Dublino. Mertens non ha convinto a Torino e non è ancora l'attaccante a cui siamo abituati ma è assolutamente una garanzia. Mi aspetto Fabian Ruiz titolare a scapito di Marek Hamsik".