Secondo la Gazzetta, Fabian Ruiz è vicino alla convocazione con la nazionale spagnola: "Luis Enrique lo sta seguendo con attenzione. Perché la crescita esponenziale nel Napoli di Fabian Ruiz è di interesse anche della nazionale spagnola. Non solo di quella Under 21, della quale già l’andaluso è un punto di riferimento importante per il prossimo Europeo che si svolgerà proprio in Italia, l’estate prossima. Fabian potrebbe così realizzare il sogno di ogni bambino che tira calci a un pallone. Ma per realizzare questo obiettivo, Fabian sa che dovrà far ancora meglio al Napoli. Seguendo i consigli di Carlo Ancelotti che lo ha plasmato in tanti ruoli, prima di tramutarlo in un regista moderno completo, che ancora però deve dimostrare tanto con quel potenziale fisico e tecnico che ha. Carlo, che lo segue con attenzione dai tempi in cui esplose nel Betis di Siviglia, gli chiede sempre di più perché sa che questo ventiduenne può diventare un fuoriclasse assoluto nel panorama internazionale. Fabian ha come idolo e punto di riferimento Xavi. E così quando Ancelotti, che stima moltissimo, gli ha chiesto di stare più al centro del gioco il ragazzo si è esaltato, cercando di metterci del suo nella interpretazione del ruolo"