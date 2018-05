"Fabian Rui al Napoli! Primo colpo dell'era Ancelotti". Questo il titolo in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Campania. Secondo il quotidiano, c'è stata un'accelerata a sorpresa per il giovane centrocampista spagnolo del Betis Siviglia. La sua clausola di risoluzione, che vale trenta milioni, non ha spaventato De Laurentiis, però in casi del genere è chiaro che si provi a trattare per tentare di ottenere uno sconto. Il Napoli è seriamente intenzionato ad acquistare Fabian Ruiz ed ora è effettivamente ad un passo dal sì. Il calciatore è già d’accordo.