Fabian Ruiz al Napoli, ora ci siamo. Ieri il Betis aveva annunciato l'imminente cessione del centrocampista classe '96, oggi la conferma: il club azzurro ha pagato la clausola rescissoria da 30 milioni di euro per il giocatore, già oggi nel capoluogo campano (ufficialmente in vacanza). Scambio di documenti tra le due società, ultimo passaggio prima del trasferimento di denaro nelle casse del Betis.



VISITE E CONTRATTO - Toccherà poi alle formalità prima della firma del contratto: tra venerdì e l'inizio della prossima settimana Ruiz sosterrà le visite mediche, poi si legherà al Napoli con un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Pronto un nuovo rinforzo per Ancelotti, ora è davvero tutto fatto per Fabian Ruiz.