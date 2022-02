Intervista di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, al sito della Uefa: "Giocare al Maradona? E' da pelle d'oca. Poter vivere questa città, questo calcio, questo stadio, per l'importanza che ha Napoli per tutto il mondo, per la storia di Maradona, è una sensazione unica, soprattutto quando giochiamo in Europa. E' pazzesco come si sente la gente cantare l'inno della Champions anche dall'altro capo della città, una sensazione che può spiegare soltanto chi la vive".



SULL'IDOLO - "Xavi per me era uno dei giocatori da seguire per tutto ciò che faceva. Per come saltava la linea con un passaggio, ho provato ad apprendere da lui. Non c'è nessun altro come lui, ma cerco di prendere spunto dalle qualità di ogni giocatore che vedo e portarle in campo".