Futuro in bilico per Fabian Ruiz al Napoli. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista spagnolo non ha voluto accordarsi per prolungare il contratto e potrebbe tornare in patria, dove lo vuole l'Atletico Madrid di Simeone.



In ogni caso non sarà facile trattare con De Laurentiis: il presidente chiede almeno 60 milioni di euro per il suo cartellino, anche se molto dipenderà dalla volontà del calciatore.