La stagione di Fabián Ruiz ha vissuto momenti di alti e bassi. Tutto sommato il rendimento dello spagnolo può considerarsi positivo, con Spalletti ha trovato maggior continuità rispetto alla passata stagione. Ora, però, bisognerà capire cosa ne sarà del suo futuro.



Il contratto di Fabián Ruiz scadrà a giugno 2023, praticamente tra un anno. Il giocatore non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Spagna, su di lui l'interesse di Real Madrid e Barcellona. De Laurentiis è disposto a lasciarlo partire per rendersi protagonista nel mercato in entrata, ma per meno di 50 milioni difficilmente il calciatore potrà muoversi. Lo riporta oggi Il Mattino.