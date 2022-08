La grande rivoluzione del Napoli dell'estate 2022 sta portando risultati ottimi, a giudicare dal campo. Eppure ancora non è conclusa, da qui al primo settembre ci sono un paio di operazioni a cui il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori stanno lavorando. In uscita, quella più importante riguarda senza dubbio Fabian Ruiz, cercato con insistenza dal Paris Saint-Germain e fuori nelle prime giornate di campionato per Luciano Spalletti. Un'affare che ancora però non si è chiuso...