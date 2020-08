Barcellona-Napoli può essere la partita di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ritrova Setien, suo ex allenatore ai tempi del Betis di Siviglia. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Barça era pronto a offrire 70 milioni di euro per il suo cartellino. Ma De Laurentiis avrebbe trattato partendo da 100 milioni di euro, cifra ritenuta fuori mercato dal club catalano, anche se non è escluso che Bartomeu ritorni alla carica nei prossimi mesi. Intanto il presidente del club partenopeo ha dato mandato al ds Giuntoli di contattare il manager del calciatore per proporgli un rinnovo del contratto dal 2023 fino al 2025.