Fabián Ruiz ha iniziato la sua stagione con il Napoli in scadenza. Il contratto dello spagnolo terminerà il 30 giugno 2023, quindi ancora undici mesi. Giuntoli ha dichiarato apertamente che aspetta che il calciatore porti un'offerta per la cessione.



Repubblica oggi parla dell'interessamento da parte della Juventus. De Laurentiis chiede 35 milioni e i bianconeri hanno fatto un sondaggio proprio per lo spagnolo. Quello di Fabián è un nome che stuzzica la dirigenza juventina e Massimiliano Allegri.