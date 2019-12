Gli occhi delle grandi d’Europa su Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli piace tantissimo a Pep Guardiola, col Manchester City che lo ha già fatto seguire in più di un’occasione, ma non solo. In Spagna il Mundo Deportivo rilancia l’interesse del Barcellona per lo spagnolo, ancora più di quello del Real Madrid. I blaugrana hanno già avuto la possibilità di acquistare il cartellino di Fabian per circa 6 milioni nel 2017, oppure per 30 (la clausola che aveva al Betis) quasi due anni fa, ma alla fine il presidente Aurelio De Laurentiis ha bruciato la concorrenza e convinto Fabian a firmare col Napoli. Il prolungamento di Ruiz è da mesi una delle priorità della società azzurra, che a lungo ha spinto per il prolungamento del contratto che ora lega l'andaluso al Napoli fino al 2023, salvo poi congelare tutto nelle ultime settimane. De Laurentiis vorrebbe rinnovare il suo contratto con una clausola rescissoria altissima, Ruiz e il suo entourage lavorano su cifre più basse, ma la tensione delle ultime settimane ha rallentato i discorsi.







LA SPAGNA CHIAMA - E ora? I dialoghi per il rinnovo potrebbero ripartire presto, ma prima il Napoli vuole ripartire sul campo, in Serie A, dove la vittoria manca dalla sfida col Verona dello scorso 19 ottobre. Con Rino Gattuso al posto di Carlo Ancelotti non ci sarà nessuna rivoluzione, ma cambierà il ruolo di Fabian Ruiz. Da esterno nei quattro di centrocampo o mediano - come nelle ultime settimane senza Allan - Fabian tornerà a fare la mezzala. Il ruolo in cui si è messo in luce all’inizio, quello che occupa anche in nazionale, quello dove ha mostrato tutte le sue qualità. Fabian vuole lasciarsi alle spalle le prestazioni negative delle ultime settimane per tornare a brillare, da mezzala. Attende novità fronte Napoli per il rinnovo, ma sa che il suo rendimento sul campo deve crescere ed è il primo a voler tornare una delle stelle della formazione ora guidata da Gattuso. Il Barcellona continua a osservare e prepara l’assalto: sa che il presidente De Laurentiis non lo lascerà partire per meno di 60/70 milioni di euro, al momento. Senza dimenticare che anche Real Madrid e Manchester City osservano da vicino la situazione e il prezzo di Fabian può salire ulteriormente...