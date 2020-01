Demme e Lobotka in arrivo nei prossimi giorni: non uno, bensì addirittura due registi davanti alla difesa per Gennaro Gattuso, pronto a ripartire dall'ex capitano dell'RB Lipsia e dal connazionale di Marek Hamsik per dare sostanza a un reparto che, più di qualunque altro, è andato in sofferenza nel corso di questa stagione. Un doppio colpo in entrata che rende ancora più precario il ruolo di Fabian Ruiz, nell'immediato ma soprattutto nel futuro. Tanto da alimentare i rumors su una partenza già in questa finestra di mercato.



IN CRISI - Il centrocampista spagnolo è un fantasma rispetto alla scorsa sfavillante stagione e l'addio di Carlo Ancelotti, il principale artefice del suo arrivo al Napoli, ha messo ulteriormente a repentaglio la sua centralità nel progetto. A onor del vero, l'ex giocatore del Betis Siviglia è in evidente crisi di identità sin dalle prime battute di questa annata sportiva, dopo un'estate vissuta da grande protagonista con la maglia dell'Under 21 del suo Paese, con cui si è laureato campione d'Europa. Deludente e sottoritmo in tutte le posizioni nelle quali è stato impiegato, col ritorno al 4-3-3 voluto da Gattuso è andato ancora più in difficoltà da regista basso. Guarda caso, il ruolo che il ds Giuntoli sta coprendo col doppio acquisti di Diego Demme e Stanislav Lobotka.



ADDIO IMMEDIATO? - In Spagna, Barcellona e Real Madrid seguono la situazione con estremo interesse e il no di Fabian Ruiz alla recente proposta di rinnovo di contratto fatta da De Laurentiis è un ulteriore segnale della piega che sta prendendo la vicenda. Acquistato per 30 milioni di euro, lo spagnolo viene valutato almeno il doppio dal Napoli, una cifra destinata a salire fino a 70-80 milioni qualora si materializzassero le condizioni per una cessione immediata (che converrebbe certamente al club azzurro, considerando il rischio che il giocatore si svaluti nei prossimi mesi). Il giocatore piace tantissimo alle due big spagnole, ma a Madrid Zidane ha spiegato a più riprese alla sua dirigenza di essere soddisfatto della rosa e di non volere ritocchi a gennaio - oltre a non aver ancora rinunciato all'idea Pogba per giugno - mentre il Barcellona non ha attualmente la disponibilità economica per portare a termine un'operazione così importante, senza prima aver effettuato una cessione eccellente.