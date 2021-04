Fabian Ruiz, in gol ieri nella vittoria del Napoli sulla Sampdoria, tratta il rinnovo di contratto. Come scrive Il Mattino, gli agenti dello spagnolo vogliono un importante ritocco dell'ingaggio, ora fermo a 1,5 milioni di euro. Senza un accordo, con la scadenza fissata al 2023, in estate le parti possono dirsi addio.