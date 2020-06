Il Corriere dello Sport sul futuro di Fabian Ruiz: "Il Napoli non vuole cedere Fabian Ruiz, resisterà ad oltranza (poi se arriveranno ragionevoli dubbi, dinnanzi a una proposta indecentissima, si vedrà), lo ritiene uno dei pilastri di una squadra che anche attraverso i suoi ventiquattro anni ha un futuro di spessore, tecnico mica solo anagrafico. E Gattuso, che nel proprio centrocampo ideale - un po' di muscoli, tanto palleggio e parecchia materia grigia - non vuole metterci le mani, ha ricominciato da Fabian (e da Zielinski), dopo aver ottenuto Demme. Fabian Ruiz è incedibile e, semmai lo voglia, potrà ricominciare a dialogare del rinnovo di un contratto che andrà in scadenza tra tre anni, dunque nel 2023".