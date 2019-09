Fabian, centrocampista del Napoli, ​ha parlato a Radio Marca: "Napoli è una città grande e tutta la gente tifa per il Napoli, esiste solo una squadra. Si nota ogni giorno per strada, i napoletani amano il calcio e il Napoli. Per loro la squadra è tutto e per noi è importante sentire la loro vicinanza. Siamo riusciti a recuperare contro la Juve da 3-0 ed è stato brutto perdere la partita così, all'ultima giocata. Anche se credo che non fosse fallo. Koulibaly? Tutti siamo con lui perché sappiamo quanto sia importante per noi e da sempre il massimo in campo. Rinnovo con il Napoli? Il club e i miei rappresentanti stanno parlando e spero che arrivi l'accordo. Io sono molto contento dal primo momento in cui sono arrivato. Mi hanno dato tanta fiducia. Piace essere accostati a club come Real e Barcellona ma dico sempre che ho un contratto di quattro anni con il Napoli e sono molto contento. L'allenatore mi trasmette la fiducia che tutti giocatori desiderano"