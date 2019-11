Come riporta il Corriere dello Sport, confronto tra Carlo Ancelotti ed il gruppo a Castel Volturno:Carlo Ancelotti: "Il week end amaro è cominciato all’Olimpico ma poi è continuato, perché quando si chiude una partita si apre un orizzonte nuovo, nel quale spingersi: la rabbia di Carlo Ancelotti è rimasta a lungo soffocata sul pullman, dove l’allenatore si è accomodato a fine partita, lasciando che fosse suo figlio Davide a gestire ogni apparente dettaglio, e però focalizzando i punti chiave di un discorso fatto alla squadra ieri mattina, con uno spogliatoio chiuso a doppia mandata e nel quale, oltre ai calciatori, c’era Cristiano Giuntoli, con la sua espressione seriamente infastidita. L’Olimpico è la sintesi di questo momento da scacciare via, in fretta: «Voglio vedere la cattiveria». Perché a Roma e prima a Ferrara, s’è perso il “sacro fuoco”, spentosi tra le pieghe di partite double-face, ormai non più consentite. Ancelotti è uscito dalla sua proverbiale calma e, senza mai alzare la voce, però è andato a pizzicare le corde di ognuno, ha chiesto di scuotersi".