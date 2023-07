Un mercato ancora un po' bloccato quello del Napoli. Non c'è tantissimo da ritoccare, questo è chiaro, ma alcune situazioni che nelle prossime settimane potrebbero subire la svolta. Tra cui quella che riguarda il vice Di Lorenzo. Il capitano resta il titolarissimo, questo non si discute, fresco di rinnovo sa farsi trovare sempre al top della forma e chiaramente Garcia non potrà che puntare su di lui. Il tecnico francese però deve individuare chi sarà pronto a dargli il cambio nei momenti di necessità.



ZANOLI O FARAONI - Tutto ruota attorno a due giocatori, non ci sono altri nomi nei piani del Napoli. Faraoni attende, pronto a trasferirsi in azzurro: c'è l'accordo sia con il calciatore che l'intesa con il Verona. Garcia, però, vuole prima valutare fino in fondo Zanoli e lo sta studiando da molto vicino prima nel ritiro di Dimaro e ora in quello di Castel di Sangro. Potrebbe anche restare, la decisione spetterà all'allenatore che dovrà decidere se puntarci su oppure farlo partire per giocare con continuità un'altra stagione. In quel modo si sbloccherebbe la situazione Faraoni. Le prossime due settimane potrebbero essere determinanti.