Il Napoli si guarda attorno per il prossimo mercato. Tra poco più di un mese ci sarà la finestra invernale e l'attenzione è tutta per il centrocampo, considerando due aspetti fondamentali: il contratto di Zielinski in scadenza e la partenza di Anguissa per la Coppa d'Africa. Due gli obiettivi che emergono da quanto racconta oggi Il Mattino: fari puntati su Colpani del Monza (Galliani prepara l'asta) e il vecchio pallino Samardizc dell'Udinese. Per quest'ultimo c'è la concorrenza della Juventus.